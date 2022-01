Homem é preso com mais de 4kg de drogas no bairro Pró-Povo 

M.G.S., de 25 anos, foi flagrado pela Polícia Militar com cocaína, maconha, crack e drogas sintéticas.

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar com aproximadamente quatro quilos de entorpecentes no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP, na noite desta quinta-feira (20.jan).

De acordo com informações, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte do município, quando nas proximidades do complexo esportivo do bairro, notaram que M.G.S., já conhecido nos meios policiais, saia de uma casa; no entanto, ao perceber a presença da viatura, jogou uma sacola com objetos debaixo de um tanque, que estava jogado no quintal.

O suspeito foi abordado e após busca pessoal foram localizados dinheiro e um celular. Já na sacola, os policiais encontraram pinos de cocaína. Em seguida, as equipes iniciaram as buscas na casa do indivíduo, onde eles encontraram tijolos de maconha, pasta-base de cocaína, pedras brutas de crack, além de porções já prontas para venda de maconha e cocaína; além de comprimidos de ecstasy e apetrechos para embalar a droga, como balanças, pinos vazios, embalagens plásticas, além de objetos que foram apreendidos provavelmente produtos de furtos, que serviam como base de troca por drogas, de dependentes químicos. Somados, os entorpecentes pesaram 4,3 kg.

M.G.S., foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.