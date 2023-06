Homem é preso com armas irregulares em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado pela Polícia Ambiental na área rural; ele pagou fiança e responderá em liberdade.

Um homem foi preso pela Polícia Militar Ambiental, na quarta-feira (14.jun), após ser flagrado com armas de fogo irregulares, na área rural de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a corporação realizava policiamento ambiental rural com vistas a irregularidades quanto à caça predatória, quando em fiscalização por uma propriedade rural encontraram duas espingardas, cartucheira, calibre .32 e .36, sem marca e numeração aparentes. Foram apreendidos ainda diversas munições dos respectivos calibres, além de cápsulas do calibre .44.

O indivíduo foi preso por posse irregular de arma de fogo e munições, e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido, pagou fiança e responderá ao processo em liberdade.