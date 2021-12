Homem é preso com armas de uso restrito e munições em Magda 

Prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do indivíduo que não possuía Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) do armamento.

Um morador de Magda/SP foi preso nesta segunda-feira (6) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu endereço pelo policiamento ambiental, em decorrência da Operação Abate.

De acordo com informações, no local, a equipe da Polícia Militar Ambiental localizou uma espingarda cal. 28; uma espingarda cal. 38; uma Garrucha .28; um revólver .22; uma espingarda de chumbinho com cano adulterado para cal.22; uma prensa pra recarga de munições; um silenciador e 284 munições entre intactas e deflagradas.

Perguntado sobre a existência do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), o morador da residência informou não possuir, sendo então proferida voz de prisão em flagrante com base na Lei do Estatuto do Desarmamento, em seu artigo de “posse irregular de arma de fogo de uso restrito”.

Indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e colocado à disposição da Justiça.