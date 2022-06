Homem é preso após tentar esfaquear ex-mulher dentro de padaria em Palmeira D´Oeste 

Suspeito não conseguiu cometer o crime porque foi agredido por clientes e funcionários. Ele foi encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP.

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após tentar esfaquear a ex-mulher dentro de uma padaria na última segunda-feira (20.jun), em Palmeira D´Oeste/SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 25 anos estacionava o carro para trabalhar quando viu o suspeito armado com uma faca. Ela desceu do veículo e saiu correndo para o interior do estabelecimento, mas foi perseguida e quase levou uma facada.

Clientes e funcionários da padaria perceberam a situação, agrediram o suspeito com cadeiras e acionaram a Polícia Militar.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem foi levado à delegacia e preso por ameaça, contravenções penais, violência doméstica e lesão corporal.

O delegado de plantão estipulou fiança de R$ 1,5 mil, mas o suspeito não pagou a quantia e foi encaminhado à cadeia de Santa Fé do Sul/SP.