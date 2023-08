Homem é preso após tentar acatar com faca alunos de escola na zona norte de Votuporanga 

Indivíduo de 28 anos foi preso pela Polícia Militar. Ameaças ocorreram no lado de fora da Escola Estadual “Professora Juraci Lima Lupo”; ninguém se feriu.

Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (3.ago), no bairro Santa Amélia, zona norte de Votuporanga/SP, após tentar atacar com uma faca pelo menos, quatro alunos, nas proximidades da unidade escolar.

De acordo com o apurado, o risco iminente a integridade física e o histórico recente de ataques a escolas no Estado de São Paulo e no Brasil geraram pânico entre os alunos que correram em direção ao pátio da escola.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente conseguiu prender o indivíduo que seria ex-aluno da instituição e sofre de problemas de saúde mental. A faca utilizada nas ameaças foi apreendida.

O homem foi apresentado na Central de Flagrantes, onde é ouvido pelo delegado de plantão.