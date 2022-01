Homem é preso após ser flagrado estuprando enteada de 14 anos em Votuporanga 

De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima chegou em casa para almoçar, viu o padrasto cometendo o crime e começou a gritar. Filha do suspeito também contou às equipes da corporação que sofria abusos frequentes do pai.

Um homem de 43 anos foi preso após ser flagrado estuprando a enteada de 14 anos no bairro Parque das Nações, em Votuporanga/SP, na manhã desta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima chegou em casa para almoçar, viu o padrasto cometendo o crime e começou a gritar.

O homem tentou fugir, mas foi localizado, preso e encaminhado à delegacia de Votuporanga. Ele segue à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (4).

Ainda segundo a polícia, a filha biológica do suspeito contou às equipes da corporação que também era abusada pelo pai. As meninas, de oito e 14 anos, serão encaminhadas ao hospital para serem submetidas a exames.

