Homem é preso após ser flagrado com tijolos de maconha escondidos em carro

Abordagem foi na Rodovia Marechal Rondon, em Rubiácea/SP; policiais encontraram droga em teto, banco e porta-malas de carro.

Um homem foi preso após ser flagrado com tijolos de maconha em um veículo abordado na altura do quilômetro 562 da Rodovia Marechal Rondon, em Rubiácea/SP, no início da madrugada de quarta-feira (7).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a equipe atuava na Operação Toque de Restrição quando abordou e revistou o veículo.

Foram encontrados 22 tijolos de maconha que estavam no porta-malas, teto e dentro dos bancos dianteiros do carro.

O motorista de 31 anos foi encaminhado à delegacia e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga foi apreendida.

*Com informações do g1