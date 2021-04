Homem é preso após ser flagrado com tijolos de maconha em Araçatuba

Segundo a PM, policiais viram um veículo com duas pessoas e deram sinal de parada. Dupla fugiu e, depois, abandonou o veículo, entrando em uma mata próxima; motorista foi detido.

________________________________________________________________________

Um homem foi preso após ser flagrado com mais de 36 quilos de maconha dentro do carro que dirigia no bairro Alvorada, em Araçatuba/SP, neste sábado (24).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento pelo local quando viu o veículo com duas pessoas e deu sinal de parada. A dupla fugiu e, depois, abandonou o veículo, entrando em uma mata próxima.

Ainda de acordo com a PM, o motorista foi alcançado e detido pela polícia. No veículo, foram localizados 31 tijolos de maconha, totalizando 36,1 quilos da droga.