Homem é preso após ser flagrado com pistola em rodovia de Araçatuba

Arma estava debaixo de um dos bancos do carro que o suspeito dirigia e foi encontrada pela Polícia Militar Rodoviária. Indivíduo pagou fiança e foi liberado.

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba/SP, na noite de sexta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma pistola carregada com sete munições foi encontrada escondida debaixo de um dos bancos do carro que o rapaz dirigia.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado. A arma e as munições foram apreendidas.

*Com informações do g1