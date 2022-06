Homem é preso após ser flagrado com mais de 1 tonelada de maconha em caminhonete 

Veículo foi abordado depois que policiais perceberam que motorista tentou fugir de fiscalização na Rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi/SP.

Um homem foi preso após ser flagrado com 1,2 mil quilos de maconha em uma caminhonete, na manhã desta quarta-feira (15.jun), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Tanabi/SP. A ação contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária, a equipe percebeu que o motorista tentou fugir da fiscalização, mas o veículo foi abordado. Ao ser vistoriado, foram encontrados mais de 1 mil tabletes de maconha escondidos na caçamba e no banco traseiro.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.

*Com informações do g1