Homem é preso após ser flagrado com drogas em depósito de chácara em Rio Preto

Um homem de 41 anos foi preso após ser flagrado com drogas no depósito de uma chácara da Estância São Pedro, em São José do Rio Preto/SP, na terça-feira (20).

Segundo a Polícia Civil, a equipe foi ao depósito e flagrou o homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e, de acordo com a polícia, confessou que havia maconha e cocaína no local.

Policiais localizaram tijolos e porções de maconha, porções de cocaína e objetos usados no tráfico.

Os entorpecentes foram apreendidos, já o suspeito foi conduzido à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) e preso. De acordo com a polícia, ele já possuía passagem criminal por tráfico de drogas.

*Com informações do g1