Homem é preso após ser flagrado com 500 kg de maconha dentro de carro dublê em rodovia da região 

Polícia localizou 530 tabletes da droga no veículo, durante abordagem na Rodovia Armando Sales de Oliveira, em Icém/SP.

Um homem foi preso ao ser flagrado com mais de 500 quilos de maconha em um carro dublê abordado na Rodovia Armando Sales de Oliveira, em Icém/SP, na manhã desta terça-feira (5.set).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe suspeitou do motorista do veículo, que desobedeceu ao sinal de parada.

Após perseguição de aproximadamente cinco quilômetros, o suspeito perdeu o controle do carro, parou no acostamento e foi abordado.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados 530 tabletes de maconha dentro do veículo dublê, com queixa de roubo no Rio de Janeiro.

O motorista foi preso e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.

*Com informações do g1