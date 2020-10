Homem é preso após roubar duas picanha em supermercado da cidade

Nesta terça-feira (6), policiais militares da Equipe Delta realizavam patrulhamento por Votuporanga/SP, quando foram informados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que havia um furto em andamento contra um supermercado.

De acordo com informações, ao averiguarem os fatos se depararam com R.M.M., de 31 anos e, com ele produtos de alto valor, que foram prontamente reconhecidos pelos funcionários do estabelecimento.

Diante do exposto, o indivíduo foi preso e apresentado no 2º Distrito Policial, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.