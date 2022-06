Homem é preso após quebrar objetos e ameaçar matar família com machado em Rio Preto 

Ele também tentou agredir um policial militar, mas foi imobilizado com uma arma de choque e levado à delegacia.

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar matar a família com um machado. O caso foi registrado no bairro Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto/SP, na tarde do último sábado (18.jun).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito fez ameaças e quebrou um fogão e uma estante. Ele também danificou um carro e tentou agredir um policial militar.

O homem foi imobilizado com uma arma de choque, algemado e preso por violência doméstica, ameaça, desacato e injúria.

Ainda segundo o registro policial, a família do suspeito disse que as ameaças de morte são constantes.

*Com informações do g1