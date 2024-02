Homem é preso após polícia encontrar cães em situação de maus-tratos em Rio Preto 

Segundo a Polícia Militar Ambiental, animais estavam sem alimentação, desnutridos, vivendo em local sujo e inadequado. Homem é reincidente no crime.

A Polícia Ambiental encontrou cinco cães com sinais de maus-tratos na casa de um homem, de 31 anos, reincidente no crime, na Estância Nossa Senhora de Fátima, em São José do Rio Preto/SP, nesta quarta-feira (31.jan).

A denúncia foi recebida pela Secretaria do Bem Estar Animal e as equipes foram à residência. Inicialmente, protetores de animais informaram que 14 cães estavam no local, sendo vizinhos, sendo que nove morreram e outros cinco foram resgatados.

Contudo, a Polícia Militar Ambiental localizou cinco cachorros sem raça definida sem alimentação, desnutridos, vivendo em local sujo e inadequado. Os demais que constavam na denúncia não foram localizados pela polícia.

Os cães foram resgatados por veterinários da Secretária do Bem Estar Animal e estão recebendo cuidados. Já o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a secretaria, o homem é reincidente no crime de maus-tratos. Em 2021, ele foi autuado em 2021 por maltratar outros dois cães. O processo está em andamento e ele ainda responde pelo crime.