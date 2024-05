Homem é preso após matar paca durante caça ilegal em Urânia 

Crime ocorreu no sábado (25) em uma área de mata próximo ao córrego Comprido. Espingardas usadas por ele foram apreendidas.

Um homem foi preso em flagrante após matar uma paca durante a caça ilegal em Urânia/SP. O crime ocorreu no sábado (25.mai) em uma área de mata próximo ao córrego Comprido.

Segundo a Polícia Ambiental, a equipe flagrou o homem com a espingarda e uma “isca” feita com milho e manga para atrair os animais às margens do córrego. O criminoso foi abordado e com ele os policiais apreenderam cartuchos e duas espingardas sem documentação para uso.

Questionado sobre a paca, ele confessou que matou o animal, que foi levado ao aterro sanitário. A ocorrência foi registrada como porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal de animais da fauna silvestre nativa.