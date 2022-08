Homem é preso após jogar panela com feijão quente na esposa em Rio Preto

Vítima apresentou lesões nos olhos, mas não foi informado se ela precisou de atendimento médico. Agressor foi preso em flagrante.

Um homem de 49 anos foi preso depois de jogar uma panela com feijão quente na esposa. A ocorrência foi em uma casa do bairro Set Valley 3, em São José do Rio Preto/SP, na noite da última terça-feira (16.ago).