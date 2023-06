Homem é preso após invadir casa e espancar companheira em Votuporanga 

Vítima sofreu socos, chutes, foi arrastada pelos cabelos e ameaçada de morte.

Mais um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar, desta vez, na madrugada desta quarta-feira (28.jun), em Votuporanga/SP. Episódio ocorre menos de 24 horas após um homem ser preso por agredir a companheira e esfaquear o sogro que tentou defender a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira, a corporação foi acionada pelo 190 para atendimento de uma ocorrência de desinteligência, no entanto, no local, constatou tratar se de violência doméstica.