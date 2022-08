Homem é preso após invadir casa e esfaquear ex-namorada em Araçatuba 

Crime teria sido motivado pelo término do relacionamento entre agressor e vítima. Homem fugiu após o crime, mas foi localizado pela polícia e preso por tentativa de homicídio.

Um homem de 40 anos foi preso depois de esfaquear a ex-namorada, na madrugada da última segunda-feira (16.ago), em Araçatuba/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem pulou o muro e invadiu a casa onde a vítima de 45 anos mora. Em seguida, ele a golpeou com uma faca por seis vezes e fugiu em um carro.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal com ferimentos no ombro, perna, seios e abdômen. À polícia, ela relatou que o crime teria sido motivado pelo término do relacionamento deles.

Ainda de acordo com o B.O., o homem foi localizado pela polícia no acostamento da Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães.

Ele confessou o crime e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A faca foi apreendida.

*Com informações do g1