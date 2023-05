Homem é preso após furto de botijão de gás em Cardoso 

Prisão ocorreu na Rua Angelo Morettin, cruzamento com Avenida Romeu Viana Romanelli, enquanto o indivíduo carregando o botijão no bagageiro de uma bicicleta.

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de furto de um botijão de gás em Cardoso/SP, na noite da última quinta-feira (4.mai). Prisão ocorreu durante a Operação Impacto.

De acordo com o apurado, PMs realizavam patrulhamento preventivo pela cidade, quando avistou um homem agindo de forma suspeita na Rua Angelo Morettin, cruzamento com Avenida Romeu Viana Romanelli, carregando um botijão de gás no bagageiro da bicicleta.

Contudo, após abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram na cintura do indivíduo um receptor de TV e o controle do receptor, que foram reconhecidos como objetos furtados.

Questionado sobre os objetos, o homem confirmou o furto e indicou o endereço onde havia cometido o crime. Em seguida, os policiais se deslocaram até o endereço informado e a vítima confirmou que os objetos eram seus.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.