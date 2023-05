Homem é preso após furtar ciclomotor em Fernandópolis 

Indivíduo foi preso após subtrair o veículo do estacionamento da UPA, por policiais militares que estavam no local fazendo escolta de um preso.

Na noite desta terça-feira (16.mai) um indivíduo foi preso após o furto de um ciclomotor que estava estacionado no pátio da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares estavam no local realizando escolta de um preso, quando foram informados por funcionários da UPA, sobre um furto em andamento. Com o apoio de outras viaturas, a corporação localizou o indivíduo na Rua Breno Gelonezzi, que ao perceber a viatura tentou se esconder, porém foi abordado.

Os PMs constataram também que o suspeito já era conhecido nos meios pela prática reiterada de furto, inclusive contra residências.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.