Homem é preso após furtar celular no Poupatempo 

Indivíduo foi flagrado por policiais militares logo após o crime; aparelho foi devolvido a vítima.

Um homem foi preso por furto de celular na manhã desta quinta-feira (24.ago), na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Amazonas, quando notaram um indivíduo saindo rapidamente de uma loja de celular, que ao perceber a viatura, tentou disfarçar fingindo falar ao celular e aumentando o passo.

Suspeitando da atitude, os PMs realizaram a abordagem e em busca pessoal localizaram um aparelho celular. Questionado, ele contou que estava na fila do Poupatempo, quando um senhor que estava a sua frente deixou o celular no balcão da atendente, momento em que ele teria se aproveitando da sua distração da vítima, furtando o celular, colocando no bolso da bermuda e deixando o local.

O suspeito explicou ainda que entrou na loja para tirar o chip do aparelho e que havia jogado no chão, mostrando o local. Os policiais recuperaram o chip, inseriram no aparelho furtado, e em seguida, receberam uma ligação da vítima que havia conseguido um celular emprestado.

A vítima compareceu a Central de Flagrantes, onde recuperou seu aparelho; já o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.