Homem é preso após ferir rapaz com golpe de facão no pescoço em Tabapuã

Segundo à Polícia, suspeito confessou o crime e alegou que não tinha intenção de matar o rapaz, que foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Um homem de 35 anos foi preso por tentativa de homicídio após ferir um rapaz com um golpe de facão no pescoço no bairro Jardim Maria Eugênia, em Tabapuã/SP, na noite de domingo (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou atendimento à vítima, de 34 anos, e a encaminhou para o hospital.

Ainda de acordo com o B.O., o suspeito foi encontrado na casa dele e confessou o crime. Ele alegou que estava sendo provocado pela vítima, por isso a golpeou com a lateral do facão, sem a intenção de matá-la.

O homem foi preso e o facão foi apreendido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

*Com informações do g1