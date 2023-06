Homem é preso após espancar companheira e matar quatro cães eletrocutados 

Caso aconteceu no Jardim Barreto, em Valentim Gentil/SP, nesta quarta-feira (28).

Um homem de 30 anos foi preso após espancar a companheira e matar quatro cães. O caso ocorreu no Jardim Barreto, em Valentim Gentil/SP, nesta quarta-feira (28.jun).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 24 anos, disse à polícia que chegou em casa, sentiu falta dos animais de estimação e questionou o companheiro, com quem possuía um relacionamento conturbado. O homem, então, respondeu que havia deixado os animais na rua para passear.

À polícia, a mulher também contou que, durante a madrugada, foi asfixiada pelo companheiro, entrou em luta corporal para se defender e escutou o homem confessando que havia matado os cães de propósito.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, mesmo seminua, a vítima conseguiu sair da residência e pedir socorro. O suspeito fugiu, mas foi preso e levado à delegacia de Valentim Gentil.

Um laudo feito por um médico veterinário Everton Destefani comprovou que o homem matou os cães a pauladas e eletrocutados. Um exame de corpo de delito demonstrou que a mulher também foi agredida.

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar os crimes de lesão corporal, violência doméstica, ameaça e abuso contra animais.

Para crimes de maus-tratos, segundo a Lei Federal 14.064/2020, conhecida como a Lei Sansão, a prisão é de 2 a 5 anos, mais multa que pode chegar a R$ 24 mil.

Barbárie

Ao Diário, Everton Destefani explicou: “É um crime cruel, bárbaro, de uma frieza assustadora. É complicado imaginar que um ser capaz de fazer isso, possa conviver em sociedade livremente. É brutal.”

Ao Diário, Chandelly Protetor, voz atuante da defesa animal, comentou: “É uma crueldade. A questão dos maus-tratos aos animais vem de uma série de fatores, que quem atua na prática sabe muito bem. Primeiro que ainda falta o trabalho de conscientização, inclusive, por parte do poder público. Tem a questão da tipificação penal, o tipo legal criminal é muito aberto, por exemplo, um caso desses que envolve choque elétrico, paulada, enfim, isso tem que ter agravante, tem que ter pena de multa. Se o sujeito é primário, tem bons antecedentes, a lei é ínfima. Se preso em flagrante, vai na audiência de custódia, comprova residência fixa e que trabalha, pronto, vai responder em liberdade. Precisa mudar, apertar a legislação, o resto é papo furado. Precisa dar cadeia.”

A Prefeitura de Valentim Gentil informou em nota que “tomou conhecimento dos fatos ocorridos pela reportagem, que recebe a notícia com profunda lamentação e que espera que esse revoltante caso seja apurado com a maior brevidade possível pelas autoridades competentes. O Município salientou que tem se empenhado especialmente em políticas de proteção animal, como, por exemplo, ações de castração de cães e gatos abandonados, com o objetivo de controlar o crescimento da população animal em situação de rua.”