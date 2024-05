Homem é preso após descumprir medida protetiva em Votuporanga 

Após uma série de agressões e ameaças à esposa, J.V.T., de 36 anos, tentou reatar o casamento, mas acabou preso na área central da cidade.

Um homem de 36 anos foi preso por policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga/SP, na tarde desta terça-feira (7.mai), após descumprir uma medida protetiva que beneficiava à esposa.

De acordo com o apurado, há uma semana a vítima havia registrado um boletim de ocorrência contra o desempregado J.V.T., após uma série de ameaças e violências. Em decorrência dos episódios, uma medida protetiva foi concedida contra ele, para que novos casos de agressão não acontecessem.

No entanto, mesmo ciente da medida protetiva, o homem teria voltado a casa de sua ex-companheira para ameaçar e tentar agredi-la, sob pretexto de reatar o relacionamento. Contudo, a vítima comunicou a Delegacia da Defesa da Mulher sobre o retorno do indivíduo ao imóvel; o que resultou no pedido de prisão à Justiça.

Em seguida, de posse do mandado de prisão, os agentes da DDM localizaram e prenderam J.V.T., dentro de uma casa na Rua Tibagi, na área central de Votuporanga. Ele permanece à disposição da Justiça.