Homem é preso após denúncia de cárcere privado e abuso sexual em centro terapêutico em Jales 

Suspeito se apresentou como responsável do local, que foi encontrado com as portas trancadas durante inspeção da Vigilância Sanitária. Entre os internos estavam três menores de idade, que contaram à polícia que sofreram agressões e abusos; polícia investiga.

O responsável por um centro terapêutico em Jales/SP foi preso na tarde de segunda-feira (6.mai) suspeito de cárcere privado e maus-tratos no local.

Segundo a Polícia Militar, durante uma inspeção da Vigilância Sanitária, foi identificado que o local estava com as portas trancadas e os internos ficavam dentro do prédio. Entre eles estavam três menores de idade, de 11, 13 e 16 anos. O Conselho Tutelar foi chamado.

Os menores relataram aos conselheiros sobre cárcere privado, agressão e abuso sexual de internos maiores e monitores contra os menores.

O suspeito que se apresentou como responsável do centro disse à polícia que os menores estavam no prédio por ordem judicial, mas não apresentou nenhum tipo de documentação.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e o caso foi registrado como cárcere privado e maus-tratos.

As suspeitas de agressão e abuso sexual serão investigadas, pois envolvem um interno e um monitor que não foram apresentados na delegacia.

*Com informações do g1