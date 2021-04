Homem é preso após danificar porta da UBS Solo Sagrado em Rio Preto

Segundo B.O., guardas municipais foram acionados e constataram que porta do local estava quebrada. Homem relatou que não danificou a porta de propósito.

Um homem de 31 anos foi preso após danificar a porta da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Solo Sagrado, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada desta sexta-feira (9).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender o caso. No local, a equipe constatou que uma porta foi danificada pelo homem, que aparentava estar alterado.

Ainda segundo o B.O., ele foi abordado e relatou que foi à UBS em busca de atendimento, mas tentou entrar por uma porta que não era a de entrada e a danificou.

O homem disse que não quebrou a porta de propósito e afirmou estar arrependido. Contudo, ele foi preso em flagrante por dano qualificado e a prisão foi convertida para preventiva.

*Com informações do g1