Homem é preso após assaltar serv-festa em Fernandópolis 

Crime ocorreu no bairro São Bernardo, no último sábado.

Um homem que não teve o nome ou idade divulgada foi preso no último sábado (6.abr), após assaltar um serv-festa no bairro São Bernardo, em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, o suspeito chegou no estabelecimento vestindo camiseta e um boné para tentar esconder o rosto, e supostamente com uma arma escondida na cintura. Ele anunciou o assalto e obrigou a dona do estabelecimento a entregar dinheiro.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e diante das características do indivíduo, localizaram e prenderam o suspeito que foi encaminhado a Central de Flagrantes, onde após ser ouvido pela autoridade policial foi colocado à disposição da justiça.