Homem é preso após ameaçar irmã, sobrinha e policial militar com faca em Rio Preto

Segundo o B.O., ele estava descontrolado e aparentemente sob efeito de drogas; caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e tentativa de homicídio.

Um homem de 38 anos foi preso após ameaçar a irmã, a sobrinha e um policial militar com uma faca no Jardim Jéssica, em São José do Rio Preto/SP, na noite de quinta-feira (13).