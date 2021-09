Homem é preso após agredir o pai em Votuporanga 

Vítima apresentava lesões nos braços; suspeito de 29 anos estava embriagado.

Um homem de 29 anos, morador do bairro São João, em Votuporanga/SP, foi preso após agredir o próprio pai e quebrar móveis e utensílios da casa, na zona sul da cidade.

De acordo com informações, o suspeito foi detido durante atendimento de ocorrência de violência doméstica, cujos policiais em contato com a vítima, pai do agressor, constataram que ele apresentava lesões nos braços e estava bastante abatido após agressão do filho que estava embriagado e bastante alterado.

A vítima contou que o suspeito o derrubou no chão, além de ter destruído vários objetos da casa, além de ter danificado uma porta de aço; sendo que ainda a vítima reclamou à PM, que as agressões são constantes e já não suporta mais.

Diante do fato, o indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.