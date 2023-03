Homem é preso após agredir esposa na zona rural de Votuporanga 

Flagrante da Polícia Militar por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo ocorreu próximo ao Distrito de Simonsen.

No último sábado (4.mar), policiais militares realizavam patrulhamento pela área central de Votuporanga/SP, quando foram acionados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de violência doméstica em área rural, próximo ao Distrito de Simonsen.

Contudo a caminho, à equipe se deparou com a vítima as margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), apresentando sinais de violência, assustada e contando que o autor seria seu amásio, que inclusive, havia a ameaçado de morte com uma arma de fogo.

Em seguida, os policiais se dirigiram para a propriedade e conseguiram abordar o suspeito, que após questionado, admitiu a agressão e informou que havia retirado a arma de dentro da residência e escondido no quintal. Após direcionar os PMs, a equipe encontrou uma espingarda calibre 20, além de dezenas de munições intactas e algumas já deflagradas, e apetrechos utilizados para recarregar munições. Um simulacro do tipo pistola também foi apreendido.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.