Homem é preso após agredir e jogar bicicleta na companheira em Araçatuba 

Suspeito também feriu dois guardas municipais, que precisaram contê-lo.

Um homem de 37 anos foi preso após jogar uma bicicleta e agredir a companheira em Araçatuba/SP, na noite de domingo (18.fev). Além da mulher, dois guardas municipais que foram atender a ocorrência também ficaram feridos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, também de 37 anos, estava na praça do Jussara quando foi atacada pelo homem. O suspeito precisou ser contido pelos guardas municipais, inclusive com uso de algema, pois estava muito alterado. Os guardas levaram socos e chutes, sendo que um deles ainda foi agredido com uma cabeçada.

A vítima contou aos guardas que discutiu com o marido em casa e foi à missa, passando pela praça na sequência, momento em que foi atacada. A vítima ainda informou que vai representar contra o companheiro, além de pedir medida protetiva contra ele.

O caso foi registrado como violência doméstica, injúria, resistência e desacato. O homem foi levado à cadeia de Penápolis/SP.

*Com informações do g1