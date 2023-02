Homem é preso após agredir, amarrar e roubar idoso em Pereira Barreto 

Homem fugiu com bebidas, bolachas, produtos de higiene pessoal e dinheiro, mas foi localizado e preso.

Um homem de 39 anos foi preso após agredir, amarrar e roubar um idoso, em Pereira Barreto/SP, na madrugada do último domingo (19.fev).

De acordo com a Polícia Militar, a corporação localizou o suspeito na rua e o abordou. Dentro de uma sacola havia bebidas, bolachas, perfumes e dinheiro. Os produtos não tinham nota fiscal e indicavam que foram retirados de algum comércio.

O homem e os produtos foram levados à delegacia, mas ainda durante a madrugada um idoso de 85 anos acionou a polícia e relatou que teve seu armazém roubado.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi encontrada com braços e pernas amarrados por fios e panos. Aos policiais, relatou que dormia quando foi surpreendido pelo autor armado com um facão.

Eles entraram em luta corporal e acabou agredido com socos. O idoso tentou se defender e golpeou o autor com o facão, mas acabou rendido pelo criminoso, que fugiu com os produtos.

O homem foi preso em flagrante por roubo e permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1