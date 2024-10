Homem é preso após agredir a própria mãe em Votuporanga 

O indivíduo, de 29 anos, foi autuado pelo crime de violência doméstica.

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante na última segunda-feira (14.out), por suspeita de agredir a própria mãe, em Votuporanga/SP. O agressor foi autuado pelo crime de violência doméstica.

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados para atendimento da ocorrência de violência doméstica e ao fazerem contato com a vítima, descobriram que o filho dela estava bastante alterado e a agrediu, além de ameaçá-la. A mulher apresentava ferimentos nos braços e no pescoço.

Em seguida, os PMs optaram por abordá-lo e como o indivíduo estava bastante alterado e apresentando resistência, tiveram que fazer uso moderado de força e algemas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

