Homem é preso após abandonar carro com 350 quilos de maconha

Ocorrência foi registrada em Tanabi (SP). Suspeito foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Um homem foi preso ao abandonar um carro com mais de 360 quilos de maconha, em Tanabi (SP), nesta quarta-feira (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), equipes realizavam patrulhamento de rotina pela Rodovia Euclides da Cunha em Vootuporanga, quando começaram a acompanhar o veículo, que seguia no sentido Tanabi a Bálsamo (SP).

Helicóptero Águia da Polícia Militar participou da ocorrência — Foto: Arquivo Pessoal

Durante perseguição, os policiais perderam o contato visual do carro, mas conseguiram encontrá-lo abandonado em uma estrada rural atrás da Base Aeronáutica de Tanabi. O helicóptero Águia da Polícia Militar apoiou a ocorrência.

Segundo a PRE, 503 tabletes de maconha e um quilo de skunk foram encontrados no veículo do motorista, que foi localizado e levado à delegacia do município. Ele permanece à disposição da Justiça. (G1)

Droga estava escondida em veículo que foi abandonado em Tanabi — Foto: Arquivo Pessoal