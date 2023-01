Homem é preso ao transportar mais de 1 tonelada de maconha em rodovia de Birigui 

Suspeito confessou que receberia R$ 10 mil para levar droga de Umuarama/PR a São Paulo.

Um homem de 27 anos foi preso após ser flagrado transportando mais de 1 tonelada de maconha na Rodovia Gabriel Melhado, em Birigui/SP, na manhã desta quarta-feira (4.jan).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante a “Operação Sufoco”, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram um carro e encontraram 1.250 tijolos de maconha, que pesaram 1.143,170 kg.

O motorista confessou à polícia que foi contratado por um desconhecido para levar a droga de Umuarama/PR para a capital paulista. Ele receberia R$ 10 mil pelo transporte.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o veículo era roubado e as placas pertenciam a outro carro, ainda segundo a PM.

O veículo e as drogas foram apreendidos. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia de Penápolis/SP, onde permaneceu à disposição da Justiça.

*Com informações do g1