Homem é preso ao ser flagrado com mais de 300 quilos de cocaína em rodovia de Votuporanga

Droga estava escondida atrás do banco do motorista que seguia para Paulínia/SP.

Um motorista de 59 anos foi preso ao ser flagrado transportando 325 quilos de cocaína em um caminhão, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, na tarde desta quinta-feira (22).

De acordo com informações do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), equipes realizavam patrulhamento de rotina quando decidiram abordar o veículo, que estava carregado com etanol.

Durante vistoria no caminhão, 300 tabletes de cocaína foram encontrados escondidos atrás do banco do motorista. A droga foi pesada, apreendida e levada à delegacia para ser incinerada.

Ainda segundo o TOR, o motorista confessou que levaria os entorpecentes para Paulínia/SP. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e permanece à disposição da Justiça.