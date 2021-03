Homem é multado por pesca irregular no Rio Turvo

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu no sábado (13), em Riolândia/SP.

Um homem foi multado no sábado (13), após ser flagrado pela Polícia Militar Ambiental fazendo pesca irregular em Riolândia/SP. A infração simples foi no valor de R$ 1.036,80.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pelo município, quando surpreenderam um pescador amador com uma vara de bambu, com linha, anzol, chumbada e, em posse um peixe da espécie Dourado, que havia capturado.

Ainda segundo apurado, o peixe pesava 1,840 quilo e media 54cm de comprimento, estando com seu tamanho inferior ao permitido para captura, sendo que o tamanho mínimo para a captura deste espécime é de 60cm.

O homem recebeu um auto de infração ambiental e foi liberado.