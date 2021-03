Homem é multado por pesca irregular em Cardoso

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu no sábado (13); autuação simples foi no valor de R$ 1.070,90.

Um homem foi multado no sábado (13), após ser flagrado pela Polícia Militar Ambiental praticando pesca irregular na Represa de Água Vermelha, no bairro Ponte do Turvo, em Cardoso/SP. A infração simples foi no valor de R$ 1.070,90.

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pelo município, quando surpreenderam um pescador amador com uma vara de bambu, com linha, anzol, chumbada e, em posse de 3,545kg de peixes, das espécies “piau-três-pintas; piapara e curimbatá”, com seus tamanhos inferiores aos permitidos para captura.

Diante do flagrante, o homem recebeu um auto de infração ambiental e foi liberado. O pescado foi apreendido e seria destinado conforme determina a legislação vigente.