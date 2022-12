Homem é multado por manter cão em situação de maus-tratos em propriedade rural de Tabapuã

Animal tinha sinais de desnutrição, infestação de larvas no rosto, olhos e boca deteriorados; veterinários optaram pela eutanásia.

Um homem foi multado em R$ 6 mil por manter um cão em situação de maus-tratos em uma propriedade rural de Tabapuã/SP, na última segunda-feira (5.dez).

Segundo a Polícia Militar Ambiental, a equipe recebeu uma denúncia contra o suspeito. No local, encontrou um cachorro ferido, com sinais de desnutrição, infestação de larvas no rosto, olhos e boca deteriorados.

Ainda de acordo com a polícia, o cachorro foi encaminhado para uma clínica veterinária da cidade, mas devido ao grau severo dos ferimentos, veterinários optaram pela eutanásia do animal.

O homem foi encaminhado para o plantão policial de Catanduva/SP e autuado em R$ 6 mil por infração ambiental.

*Com informações do g1