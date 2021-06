Homem é multado por degradação ambiental em Meridiano 

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu durante a segunda fase da Operação Huracan.

Policiais Militares Ambientais realizavam patrulhamento em decorrência da “Operação Huracan II”, pelo município Meridiano/SP, quando constataram intervenções antrópicas em área de preservação permanente, em área de 0,358ha, tendo sido retirada a vegetação nativa mediante bosqueamento, construção em alvenaria de residência, edícula, além de calçamento; afetando a vegetação nativa em estágio pioneiro de regeneração.

Questionado pelos policiais, o proprietário informou não possuir autorização do órgão competente para as intervenções realizadas no local.

Diante dos fatos, foram elaborados dois autos de infrações ambientais, sendo uma multa simples, no valor de R$ 1.648,30 “por dificultar a regeneração natural de demais formas de vegetação nativa, em área correspondente 0,32966ha”; e outra multa no valor de R$ 141,70 “por impedir a regeneração natural de demais formas de vegetação nativa, em área correspondente 0,02834ha, localizadas em área de preservação permanente. As áreas afetadas também foram embargadas.