Homem é multado em R$ 27 mil por maus-tratos a animais em Fernandópolis 

Seis aves exóticas e uma cachorra da raça pitbull foram resgatadas pela Polícia Militar Ambiental no bairro Nova Canaã.

Um homem foi multado em R$ 27 mil por maus-tratos a animais no bairro Nova Canaã, em Fernandópolis/SP, nesta quarta-feira (23.nov).

Segundo a Polícia Militar Ambiental, equipes da corporação receberam denúncia anônima e compareceram ao imóvel do suspeito. No local, seis aves exóticas e uma cachorra da raça pitbull foram encontradas em situação de maus-tratos, inclusive, um canário do reino estava morto.

Ainda de acordo com a corporação, os demais animais foram resgatados para os devidos cuidados veterinários e posterior doação.

O indivíduo que não teve identidade revelada foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e responderá por maus-tratos.