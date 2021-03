Homem é multado em R$ 2 mil após ser flagrado pescando em local proibido

Polícia Militar Ambiental constatou a presença do pescador a menos de 200 metros de uma corredeira, no Rio São José dos Dourados, em Meridiano/SP.

Um homem foi multado em R$ 2 mil após ser flagrado por policiais militares ambientais pescando as margens do Rio São José dos Dourados, em Meridiano/SP, no domingo (21). Local é proibido à prática, por estar a menos de 200 metros de uma corredeira.

De acordo com informações, os policiais ambientais realizavam patrulhamento, quando visualizaram o pescador, que foi abordado; no local foram apreendidas seis varas telescópicas, com linha, anzol e chumbada, dois rolos de linha de nylon e uma embalagem plástica contendo anzóis e chumbadas que ficando depositados na Sede do 1º Pelotão de Polícia Ambiental em Fernandópolis/SP.

Uma multa foi lavrada diante da infração ambiental “por pescar em local no qual a pesca seja proibida”; contudo, valor foi dobrado devido fato ter ocorrido num domingo.