Homem é multado em mais de R$ 2 mil por pesca irregular 

O pescador estava em uma estrada vicinal de Mira Estrela/SP com uma bicicleta e quase 9 kg de peixes; questionado, teria afirmado que havia pescado com uma vara de bambu, contudo, no local os policiais encontraram 50 metros de rede.

A Polícia Militar Ambiental multou um homem em R$ 2.357,60 por pescar mediante utilização de petrecho não permitido nesta terça-feira (12.abr), em Mira Estrela/SP.

De acordo com o apurado, uma equipe da corporação realizava patrulhamento pela Rodovia Vicinal Claudio Ribeiro, que interliga a cidade à prainha municipal, quando montou bloqueio na via e abordou um ciclista.

Na garupa da bicicleta os policiais ambientais encontraram uma caixa e dentro, petrecho de pesca e 8,940 kg de peixes de espécies como: Porquinho, Melosa e Tucunaré.

Questionado, o abordado que não teve identidade divulgada, teria afirmado que havia conseguido aquela quantidade de peixe, pescando com uma vara de bambu nas margens do Córrego Taquari, nos fundos de uma propriedade rural.

Suspeitando da veracidade da história, os policiais perceberam que o homem não portava nenhuma vara de bambu; e voltaram a questioná-lo sobre a forma em que capturou os pescados. O indivíduo, então, contou ser um pescador amador e que havia utilizado uma rede de emalhar para capturar os peixes, sendo que deixava o equipamento escondido próximo ao rio.

Os policiais foram até o local indicado pelo homem e localizaram uma rede de emalhar, medindo 50 metros de comprimento por 1,50 de altura, com malha de 80mm que era utilizada pelo pescador na forma de arrasto.

Diante do fato o homem foi multado; a rede apreendida e depositada na sede da Policia Ambiental de Fernandópolis/SP e os peixes doados para uma entidade filantrópica.