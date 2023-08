Homem é morto com tiros na cabeça em bar de Araçatuba

Criminosos fugiram e não foram localizados; caso é investigado pela polícia.

Um homem de 46 anos foi morto com dois tiros na cabeça, em um bar do bairro Alvorada, em Araçatuba/SP, na noite de sexta-feira (11.ago).

Segundo a Polícia Militar, José Daniel dos Santos jogava sinuca no estabelecimento que fica na Rua Uruguaiana, esquina com a Rua Ramos Azevedo, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O garupa desceu do veículo e atirou em seguida.