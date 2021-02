Homem é morto com golpe de tesoura durante briga com o irmão em Andradina 

Segundo a Polícia Militar, irmãos discutiram por causa de louça suja e um deles golpeou o peito do irmão com tesoura; suspeito foi preso.

Um homem de 27 anos foi morto com um golpe de tesoura durante uma briga com o irmão, de 25 anos, no bairro Castanheiras, em Andradina/SP, na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, os irmãos discutiram por causa de louça suja até que um deles golpeou o peito do outro com uma tesoura.

Jeferson Batista de Souza chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

O irmão foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado à Seccional de Polícia Judiciária. O caso vai ser investigado.

*Com informações g1