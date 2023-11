Homem é morto a tiros na zona sul de Votuporanga 

Sérgio Leonardo Rodrigues de Lima, de 27 anos, não resistiu e faleceu no local; caso é investigado.

Um homem de 27 anos foi assassinado a tiros no bairro Matarazzo, na zona sul, no início da tarde deste domingo (26.nov).

De acordo com o apurado, Sérgio Leonardo Rodrigues de Lima estava pela Rua Amélio João Gossn, em cima de uma motocicleta Honda/Biz, conversando com outros rapazes em uma calçada, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, um indivíduo teria se desentendido com Sérgio e disparado contra ele, fugindo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para a preservação da cena do crime até a chegada da Perícia Técnica. A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), trabalha para elucidar o homicídio.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.