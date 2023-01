Homem é morto a tiros na noite de réveillon em Araçatuba; sobrinho é suspeito de cometer o crime 

Maurício Batista de Oliveira foi atingido por quatro tiros. Criminoso fugiu em uma motocicleta.

Um homem de 43 anos foi morto a tiros pelo próprio sobrinho no bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba/SP, na madrugada do último domingo (1º.jan).

Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado minutos antes da virada do ano, após uma discussão familiar.

Maurício Batista de Oliveira foi atingido por quatro tiros, dois no abdome e um em cada braço. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na Rua Joaquim Nicolau da Silva.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito cometeu o crime, passou na casa do irmão da vítima, disse que tinha atirado no tio e fugiu em uma motocicleta.

A Polícia Civil de Araçatuba investiga o homicídio. O corpo de Maurício foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).