Homem é morto a tiros em Pereira Barreto 

Um homem, de 33 anos, morreu baleado em um bar na noite do último sábado (24.fev), em Pereira Barreto/SP.

Segundo a Polícia Civil, Alcivando Batista de Souza Júnior foi abordado por uma pessoa não identificada que disparou seis tiros contra ele. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o delegado Rafael Sangaleto, da Delegacia de Pereira Barreto, até o momento, a polícia ainda não tem indícios sobre a motivação do crime ou a identificação do suspeito.

A perícia já foi solicitada e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Andradina/SP, onde já foi realizada a autópsia e liberado.