Homem é morto a facadas após intervir em briga de casal em Valentim Gentil 

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (21) em um churrasco entre amigos que terminou em tragédia. Suspeito foi preso.

Um homem, de 33 anos, foi morto a facada durante um churrasco entre amigos na noite desta sexta-feira (21.jan) em Valentim Gentil/SP. Vítima identificada como Jackson Souza dos Santos levou uma facada no peito e não resistiu ao ferimento.

De acordo com informações, o evento transcorria normalmente, quando em dado momento, o suspeito conhecido como ‘Luiz Carlos’ teria discutido com sua esposa; contudo, após ser expulso do churrasco, ele voltou em seguida e armado com uma faca, partiu na direção de Jackson, que tentou fugir, mas acabou alcançado e golpeado.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu ao ferimento e faleceu. Seu corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito que acabou apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde foi colocado à disposição da Justiça.

Informações ainda extraoficiais dão conta o suspeito já respondeu por outro homicídio e que no momento da prisão portava uma porção de cocaína.